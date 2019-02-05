ظريف يجري جولة من المباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا

ووصل المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الى طهران اليوم قبل ان يلتقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث بحث معه اخر تطورات الشان السوري.

وعقب لقائه ظريف التقى بيدرسون ايضا كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري.

وهذه اول زيارة لبيدرسون الى طهران عقب تصديه لهذا المنصب خلفا لاستيفان ديميستورا ليكون رابع مبعوث خاص للامين العام للامم المتحدة الى سوريا.

وقبيل لقاء بيدرسون التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ظريف وتباحث معه حول اخر تطورات الشان السوري والقمة المقبلة لثلاثي الدول الضامنة لمسار استانا في منتجع سوتشي المقرر في الرابع عشر من الشهر الجاري./انتهى/