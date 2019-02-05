وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قام اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يزور حاليا ايران على راس وفد لاجراء لقاءات مع المسوولين الايرانيين بلقاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

كما التقى وزير الخارجية السوري اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" قبل ان يجتمع مع ظريف.

ومن المقرر ان يلتقي وليد المعلم رئيس المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني لاحقا.

وتجري زيارة وزير الخارجية السوري لطهران على اعتاب الاجتماع الرابع لزعماء ايران وروسيا وتركيا في مدينة سوتشي الروسية في 14 شباط/فبراير الحالي./انتهى/