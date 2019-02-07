اللواء باقري: لن نساوم على قدراتنا الدفاعية والصاروخية ولا نخشى التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" شارك صباح اليوم في معرض المنجزات الدفاعية الذي حضره عدد من السفراء والملحقين العسكريين الأجانب في طهران، معرباً عن تهانيه بحلول الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية ومتمنياً للجميع أن تحمل لهم هذه الأيام ذكرى طيبة من إيران.

وأشاراللواء باقري إلى أن الثورة الإسلامیة التي انتصرت قبل أربعین عاما بقیادة الإمام الخمیني (ره) ، شقت طریقها فی ظل قیادة آیة الله الخامنئي وحققت الاستقلال الكامل للبلاد على الصعید السیاسي والاقتصادي والثقافي، كما أنهت التبعیة العسكریة للأجانب وقلبت موازین القوة في العالم وغیرت مجرى تاریخ المنطقة بل العالم نحو التنمیة والعدالة والحریة .

وتابع رئیس الأركان الإیراني قائلا: ان الاستقلال والاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس كانت من خصوصیات الثورة الإسلامیة واهدافها، ومن هنا تكالب علیها الأعداء وحیكت ضدها المؤامرات المختلفة كحرب الثماني سنوات والحصار الاقتصادي .

كما تطرق اللواء باقري إلى البرنامج النووي الإیراني السلمي موضحاً أن إیران لم تتجاوز القوانین الدولیة مطلقا ودخلت الحوار مع مجموعة ٥+١ ووقعت معها الاتفاق النووي لكن الولایات المتحدة الأمریكیة نقضت الاتفاق .

وحول منطقة غرب آسیا قال اللواء باقري ان هذه المنطقة تعاني من أزمات عسكریة وأمنیة ومن إلارهاب، كما أن الكیان الصهیوني یواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطیني المظلوم، كما یواصل اعتداءاته على دول المنطقة كسوریا ولبنان إضافة إلى ما یعانیه الشعب الیمني من مأساة بسبب الحرب المفروض علیه. /انتهى/.