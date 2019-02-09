سنائي: سيتم مناقشة الاتفاق حول إنشاء منطقة "أوراسيا" التجارية الحرة في البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه صرح السفير الايراني لدى موسكو أنه من المتوقع ان تتم المصادقة في مجلس الشورى الاسلامي على اتفاق منطقة "اوراسيا" التجارية الحرة، مضيفا ان هذا الموضوع يحظى بأهمية كبرى بالنسبة لإيران، لأنه يفتح أسواقا كبرى امام ايران والدول الشمالية.

وبيّن ان علينا ان نرفع مستوى علاقاتنا التجارية مع روسيا وسائر الدول، معربا عن أمله وثقته بأن إيجاد منطقة التجارة الحرة يساعد في هذا الموضوع.

وبشأن الآلية المالية الاوروبية مع ايران (انستيكس)، اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو، الآلية المالية الاوروبية بأنها خطوة أولى، قائلا: أن طهران لديها توقع أكبر من الاتحاد الاوروبي.

وقال مهدي سنائي: ان طهران تعتبر آلية التبادل المالي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي أول خطوة نحو الحوار والاستقرار.

وأضاف سنائي: ان الآلية المالية التي قدمها الزملاء الأوروبيون هي في حد ذاتها خطوة جدية، تتمثل في إمكانية الاتحاد الأوروبي أو عدة دول في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشكل مستقل لصالح الحوار ولصالح الاستقرار في العالم. وترى إيران أن ذلك كخطوة أولى، لا أستطيع إخفاء حقيقة أن إيران تتوقع المزيد من الاتحاد الأوروبي أكثر مما يقوم به".

وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد أعلنوا في 31 كانون الثاني/يناير 2019، تسجيل الآلية المالية الاوروبية (أداة دعم المبادلات التجارية) مع ايران./انتهى/