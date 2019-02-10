وزير الأمن الإيراني يعلن عن اعتقال 7 أشخاص على صلة بتنظيم داعش الارهابي

وفی تصریح له على هامش زیارته، الیوم الاحد، معرض الانجازات الدفاعیة فی مصلي الامام الخمینی (رض) بطهران، اكد حجة الاسلام علوی ان وزارة الامن تتمتع بالقوة الاستشرافیة المناسبة لرصد تحركات الاعداء كافة.

وتابع : لقد تمكنا (خلال الفترة الاخیرة)، بوعی واستشراف العناصر المنتسبة الي وزارة الامن من الكشف عن التحركات الرامیة الي استهداف الامن، الواحدة تلو الاخري، فی البلاد.

واشار علوی الي 'اعتقال 7 اشخاص، فی 8 فبرایر الحالی، كانوا علي صلة بجماعة داعش الارهابیة ولدیهم بعض البرامج'؛ مضیفا ان هناك زمر عدیدة تم القبض علیها، دون ان تحقق ای نجاح./انتهى/