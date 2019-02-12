العراق یرفض الطلب الأمريكي بوقف شراء الطاقة من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن نيويورك تايمز ان حكومة ترامب تستمر في ممارسة الضغط على العراق لوقف واردات الطاقة من جارتها إيران ، وسبب هذا الأمر نقطة اختلاف بين واشنطن وبغداد.

ويخشىى المسؤولون العراقيون أن تؤدي قلة الطاقة في العراق الى قيام احتجاجات ضخمة وعدم استقرار سياسي بالبلاد . وهم بالتالي يرفضون طلب الولايات المتحدة ، التي ترجع اسبابه الى العقوبات الامريكية التي فرضتها امريكا على ايران.

في الوقت الذي تحاول فيه بغداد تثبيت موقفها بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في عام 2011 ونهاية الصراع مع داعش ، ياتي هذا الخلاف ليوتر العلاقة بين بغداد وواشنطن.

وحاول ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي مع ايران الى اجبار جميع الدول لقطع علاقتها مع ايران.

وبدوره أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية مالية خاصة للتعاملمع إيران ، بينما الصين والهند تقاومان محاولات امريكا للحد من مشتريات النفط الإيرانية./انتهى/