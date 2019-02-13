الشركة الوطنية للنفط تعلن التداول الخامس للنفط في بورصة الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه تم الإعلان عن التداول الخامس للنفط الخام من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة والأسهم المالية بدءا من 18 فبراير/شباط من هذا الشهر.

وكانت بورصة الطاقة في طهران، قد عرضت الشحنة الاولى من النفط الخام قبل فترة، حيث تم شراء ما مجموعه 280 ألف برميل من شحنة المليون برميل المعروضة من قبل شركة النفط الوطنية الايرانية، عبر ثلاثة شركات وساطة، وقد تم بيع هذا الحجم من النفط لقائمة من الزبائن من القطاع الخاص.

وتعتبر بورصة الطاقة سوقا وأداة لتنويع تسويق النفط الايراني الخام، وهي ليست بأي نحو من الانحاء بديلا لشركة النفط الوطنية الايرانية، وبالتحديد دائرة الشؤون الدولية في هذه الشركة.

الجدير بالذكر أن 9 من البنوك الايرانية بما فيها سامان وبارسيان تولت مهمة إصدار الضمانات الائتمانية.

وطرحت 3 طلبات للشراء، اثنتان بحجم 245 ألف والثالثة بحجم 210 آلاف برميل، وبعد تعديلات وخفض الاسعار المقترحة من قبل شركة النفط الوطنية، استقرت الصفقات على سعر 64.97 دولار للبرميل الواحد.. وبهذا تم بيع شحنة الـ700 ألف برميل بنجاح.

وتفيد بعض الانباء انه في حال تأييد وزارة النفط، فسيتم عرض النفط الخام في بورصة الطاقة مرة كل اسبوعين.. ويقال انه من المقرر ان يكون حجم المعروض في هذه البورصة مليون برميل من النفط الخام كل شهر.

ويتم عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الإيرانية تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على تنويع طرق بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام./انتهى/