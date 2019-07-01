عشر مراحل لشراء النفط من البورصة الإيرانية

وكالة مهر للأنباء: إن عرض النفط في البورصة طريقة جديدة لإيران لبيع نفطها. يحتاج العملاء للدخول في عملية شراء النفط من البورصة إلى تسجيل شركة والتأكد من هويتها من قبل المؤسسات المعنية في شراء النفط من البورصة. تزود إيران شهريًا ما لا يقل عن 6 ملايين برميل من مكثفات النفط والغاز وفقًا لمشروع قانون ميزانية العام الإيراني الحالي (يبدأ من 21 آذار/مارس) الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي.

تتضمن عملية شراء النفط من البورصة 10 خطوات. وصف هذه الخطوات كما يلي.

المرحلة الأولى: من خلال نشر إبلاغ العرض على الموقع http://bourse.nioc.ir، يتم تحديد السعر الأساسي للنفط المعروض ووقت العرض ونوع النفط الخام والوقت المسموح به لتسليم الشحنة. الحد الأدنى لكمية الطلب في البرّ هو ألف برميل وفي البحر 35 ألف برميل.

المرحلة الثانية: يجب على العملاء دفع 6 ٪ من حجم الطلب بالريال أو العملة الأجنبية أو سعر صرف "سنا" قبل الدخول في عملية شراء النفط.

المرحلة الثالثة: ستكون المكثفات النفطية والغازية متوفرة في البورصة وفقًا للجدول الزمني المحدد في إعلان العرض، وستجرى المنافسة لشراء الشحنات.

المرحلة الرابعة: سيكون طلب العملاء على اللافتة. وتقوم شركة النفط الوطنية، بعد الحصول على إذن لخفض الأسعار، بتغيير السعر الأساسي وفقًا لتقديراتها. يحصل العميل على نفس السعر ويتم الانتهاء من الصفقة.

المرحلة الخامسة: تم تعيين العرض الدوري لتسليم الشحنات وفق الإعلان. ويتعين على المشتري تحديد 5 أيام من هذه الفترة وإعلانها لشركة النفط الوطنية لشحنها.

المرحلة السادسة: تحدد شركة النفط الوطنية يوما واحدا من فترة الخمسة أيام كوقت نهائي لشحنها.

المرحلة السابعة: يجب على المشتري أن يعلن عن سفينته على الموقع www.nioc-intl.ir على الموقع الإلكتروني لشركة النفط الوطنية في مدة أقصاها عشرة أيام قبل يوم الشحن النهائي.

المرحلة الثامنة: في هذه المرحلة، يتم الموافقة على السفينة ويتم إصدار مشروع قانون مؤقتًا من قبل شركة النفط الوطنية.

المرحلة التاسعة: سيتم تسوية فاتورة الشحن في واحدة من الطريقتين اللتين يطلبهما المشتري.

الطريقة الأولى: التسوية النقدية لإجمالي تكلفة الشحن.

الطريقة الثانية: التسوية الائتمانية للشحن. وبهذه الطريقة، يتم أخذ 110٪ من قيمة الشحنة من المشتري كضمان بنكي ويعطى 90 يومًا للمشترين لتسوية المبلغ المستحق.

الخطوة 10: يتم تسليم النفط للمشترين وفقًا للفترة الزمنية المحددة