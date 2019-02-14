الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني اساس الكثير من المشاكل وزعزعة الامن في المنطقة

وخلال اجتماعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على هامش اجتماع القمة الثلاثي في سوتشي، قال الرئيس روحاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نفذت تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، وان كان الطرفان يدعوان لترسيخ الاتفاق النووي فان تنفيذ التعهدات من جانب واحد لن يوصلنا الى الهدف المتوخى.

واكد بانه على اوروبا ان تعوض عن تاخرها في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي واضاف، ان دور روسيا في ترسيخ الاتفاق النووي مهم جدا.

وفي الشان السوري قال الرئيس روحاني، ان التعاون بين ايران وروسيا وتركيا بشان سوريا قد عاد بنتائج جيدة وان الخطوات المتبقية ينبغي اتخاذها بالتنسيق معها مثل السعي لصون وحدة اراضي هذا البلد والعملية السياسية.

واشار كذلك الى محاولات البعض ومنهم اميركا والكيان الصهيوني في دعم الجماعات الارهابية في سوريا واعتبر الكيان الصهيوني بانه اساس الكثير من المشاكل وزعزعة الامن في المنطقة، معربا عن امله بان يتخذ الاجتماع الثلاثي الرابع في سوتشي خطوة واسعة اخرى لضمان الامن والسلام في المنطقة.

وحول العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا، اعتبر الرئيس روحاني ربط القطاعات التجارية والمصرفية والنقل بانه يوطد العلاقات بين البلدين واضاف، ان انجاز المعاملات بالعملة الوطنية للبلدين يعد خطوة كبرى لتنمية العلاقات الاقتصادية.

ورحب الرئيس الايراني باستثمارات الشركات الروسية في مجالات الطاقة في ايران.

وفي مستهل حديثه وجه الرئيس روحاني الشكر والتقدير للرئيس الروسي لتعزيته بضحايا حادث التفجير الارهابي في جنوب شرق ايران وقال، ان هذا الحادث يؤكد ضرورة تبادل الافكار والارادة الراسخة اكثر فاكثر في مجال مكافحة الارهاب.