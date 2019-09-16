روحاني يبحث مع الرئيس التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني وصل الى العاصمة التركية انقرة مساء الاحد على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان للبحث حول قضية سوريا.

وسيعقد اجتماع القمة الثلاثي بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا، بشان قضية السلام في سوريا اليوم لبحث احدث التطورات الميدانية فيها الى جانب البحث في تنمية التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك العلاقات الاقليمية.

كما سيجتمع الرئيس روحاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة انقره.

ويرافق الرئيس روحاني خلال الزيارة وزراء الخارجية محمد جواد ظريف والطاقة رضا اردكانيان والدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي والجهاد الزراعي محمود حجتي ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي./انتهى/