الخارجية الكورية تؤكد مواصلة التعاون مع ايران رغم الحظر والضغوط

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جواد ظريف" اليوم الجمعة، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "کانغ کیونغ هوا" على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

واعربت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية عن تعاطفها مع ايران تجاه الحادث الارهابي في جنوب شرق البلاد، واعلنت استعداد بلادها لمواصلة العلاقات الجيدة مع ايران رغم الحظر والضغوط.

وبحث الوزيران في هذا اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهم القضايا الاقليمية والدولية ومن بينها الاوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والاتفاق النووي، وباقي القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى/