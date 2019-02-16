طهران تسعى لتبديل سياراتها بسيارات كهربائية حفاظا على البيئة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه صرح عمدة مدينة طهران "بیروز حناجي" على هامش زيارته لشركة مصنعة للبطاريات ان بلدية طهران بصدد العمل على تحويل سيارات البنزين والديزل إلى كهرباء قائلاً: إن تطوير السيارات الكهربائية في طهران له العديد من المزايا في الحد من تلوث الهواء.

وأعلن حناجي ان هناك مفاوضات تجري حول العمل على تخفيض قيمة المحركات الكهربائية واضاف ان هذه المحركات تعمل بقوة البطارية ولها العديد من المزايا في مدن مثل طهران ، وننظر أيضًا الى إضاءة حدائق المدينة وإشارات المرور وتلبية احتياجات المدينة في حالات الطوارئ والأزمات عن طريق الاستفادة من التقنيات المتقدمة./انتهى/