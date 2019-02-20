سيتم افتتاح الخط 6 و7 لمترو طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عمدة طهران بيروز حناجي صرح خلال مؤتمر صحفي الى ان سيتم افتتاح الخط 6 و 7 لمترو طهران بحلول نهاية هذا العام للسنة الشمسية.

وذكر حناجي أن فتح هذه الخطوط سيؤدي الى تخفيف الضغط على الخط رقم 2.