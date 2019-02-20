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٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٥:٤١

سيتم افتتاح الخط 6 و7 لمترو طهران قريبا

سيتم افتتاح الخط 6 و7 لمترو طهران قريبا

قال عمدة مدينة طهران"بیروز حناجي" أنه سيتم افتتاح الخط 6 و 7 لمترو طهران بحلول نهاية هذا العام للسنة الشمسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عمدة طهران بيروز حناجي  صرح خلال مؤتمر صحفي الى ان سيتم افتتاح الخط 6 و 7 لمترو طهران بحلول نهاية هذا العام للسنة الشمسية.

وذكر حناجي  أن فتح هذه الخطوط سيؤدي الى تخفيف الضغط على الخط رقم 2.

رمز الخبر 1892478
موسی جعویک

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