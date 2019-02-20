سيتم افتتاح الخط 6 و7 لمترو طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عمدة طهران بيروز حناجي صرح خلال مؤتمر صحفي الى ان سيتم افتتاح الخط 6 و 7 لمترو طهران بحلول نهاية هذا العام للسنة الشمسية.
وذكر حناجي أن فتح هذه الخطوط سيؤدي الى تخفيف الضغط على الخط رقم 2.
قال عمدة مدينة طهران"بیروز حناجي" أنه سيتم افتتاح الخط 6 و 7 لمترو طهران بحلول نهاية هذا العام للسنة الشمسية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عمدة طهران بيروز حناجي صرح خلال مؤتمر صحفي الى ان سيتم افتتاح الخط 6 و 7 لمترو طهران بحلول نهاية هذا العام للسنة الشمسية.
وذكر حناجي أن فتح هذه الخطوط سيؤدي الى تخفيف الضغط على الخط رقم 2.
تعليقك