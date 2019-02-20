ظريف: تهريب التكنولوجيا النووية إلى السعودية يكشف عن خداع أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية "محمدجواد ظريف"، أشار في تغريدة له على صفحته في تويتر، إلى أنه يوما بعد يوم يصبح أكثر وضوحا للعالم ما كان واضحا لنا دائما، لم تكن حقوق الإنسان ولا البرنامج النووي الشاغل الحقيقي لاميركا في إشارة أولا للصحفي الذي تم تقطيع أوصاله والآن الاعلان عن الصفقة غير المشروعة لتهريب التكنولوجيا النووية للمملكة العربية السعودية كشف عن خداع أميركا./انتهى/
أوضح وزير الخارجية الإيرانية "محمدجواد ظريف"، أن يوما بعد يوم يصبح أكثر وضوحا للعالم ما كان واضحا لنا دائما انه لم تكن حقوق الإنسان ولا البرنامج النووي الشاغل الحقيقي للولايات المتحدة الاميركية وإن تهريب التكنولوجيا النووية إلى السعودية كشف عن خداع أمريكا.
رمز الخبر 1892475
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