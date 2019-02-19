طهران مستعدة لتعزيز علاقاتها مع بكين

وأفات وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني"، اعرب في لقاء مع "لي تشان شو" في بكين، عن حسن استضافة البرلمان الصيني للوفد الإيراني، مؤكدا بان العلاقات بين البلدين كانت على الدوام مفعمة بالصداقة والمودة بين الشعبين.

واشار الي إن الوفد الإيراني جاء الي الصين لبحث توسيع التعاون بين البلدين، مضيفا بان البلدين، دعم كل منهما الاخر في مراحل مختلفة.

وفي مستهل اللقاء تطرق رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الى تاريخ العلاقات الصينية - الإيرانية ، والتي تأسست منذ أكثر من ألفي عام، قائلا : لم يحدث قط صراع بين البلدين في تاريخ العلاقات بين البلدين.

واضاف إن زيارة الرئيس الصيني لإيران حيث تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كانت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، ورسمت خارطة الطريق أمام تعاون طويل الأمد بين البلدين.

ووصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي والوفد المرافق له، الى بكين؛ فجر اليوم في زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة نظيره الصيني "لي تشان شو".

ويرافق لاريجاني في هذه الزيارة كل من وزير الخارجية والنفط والاقتصاد، الى جانب رئيس البنك المركزي الايراني.

كما يضمّ الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في زيارته الحالية الى الصين، رئيس لجنة التخطيط والميزانية، وايضا رئيس لجنة الطاقة النيابيتين./انتهى/

