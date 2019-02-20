فيلمان إيرانيان يشاركان بمهرجان اثينا السينمائي في اليوناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلمين الإيرانيين "ادم خانكي" للمخرجة " مرضية ابرار"، و"روباه" (الثعلب) للمخرج "صادق جوادي"، سيتنافسان مع 340 فيلم قصير وانيميشن من 49 دولة في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان "اثينا" السينمائي في اليونان.

يروي فيلم "ادم خانكي" ( الشخص الانطوائي) قصة بائع حيوانات يعفو احد الأيام في متجره ليرى كابوسا مخيفا ويحاول خلاله الهرب من الحيوانات لينجو بنفسه إلا انه في كل مرة يواجه عائق مختلف يمنعه من الهرب.

اما فيلم رواه ( الثعلب) يحكي قصة ثعلب في مقتبل عمره يتمتع بالنشاط والحيوية يتم اصطياده اثناء تجربته الاولى في الحب، ليصبح اسيراً عند الصياد فيربطه الصياد من عنقه بحبل وخلال هذه المدة يفقد القدرة على الصيد في الغابة والطريقة الوحيدة لانقاذه هي ترويضه واعادته الى الصيد./انتهى/