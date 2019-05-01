توقيع اتفاقية تعاون بين إيران واليونان في مجال تبادل الكتب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إيران واليونان وقعتا اتفاقية تعاون في معرض طهران للكتاب بحضور القائم باعمال المعرض "قادر اشنا" والمستشار الأول في السفارة اليونانية في طهران "استوروس كريميس" وممثلة المؤسسة الثقافية اليونانية "كاترينا بالاموتس".

حيث اشار اشنا ان إيران واليونان تجمعهما مشتركات ثقافية كبيرة ومن شأن الكتاب تعزيز وزيادة هذه المشتركات التي ستحقق انجازات ونجاحات عدة في المستقبل بالنسبة للبلدين.

ومن جانبه اوضح مستشار السفارة اليونانية ان إيران واليونان لديهما ثقافة ولغة قديمة وموقع استراتيجي والتعاون بينهما يمكن أن يمنع اضمحلال ثقافة البلدين في ظل العولمة.

ونوه إلى انه في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى نقل لغتنا وتعالمينا وثقافتنا واقتصادنا إلى اولادنا والكتاب هو القوة المحركة لهذه العملية./انتهى/