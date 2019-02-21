اللواء قاسم سليماني: الوهابية تمثل الإسلام الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد فيلق "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني شارك ظهر اليوم الخميس في فعالية لتكريم الشهداء في مدينة بابل، مشيراً إلى أن تقديس ثقافة الشهادة والتضحية في الإسلام محط احترام مختلف الشعوب والمجتمعات.

وأردف اللواء قاسم سليماني إن جوهر الشهادة في الإسلام هادف وله أبعاد دينية ووطنية.

وأضاف اللواء سليماني إن إن الوهابية اليوم هي معيار حقيقي لما سماه الامام الخميني (ره) بالإسلام الامريكي القائم على الخرافات والتحجر، مشيراً إلى إن من يسعى اليوم إلى إقامة علاقات مع إسرائيل هم أتباع الوهابية الذين يسعون لتحريف الإسلام.

وأضاف قائد فيلق "القدس" إن أغلب الدول الإسلامية اليوم _ غير العراق الذي يمضي قدماً في الطريق الصحيح- يسيطر عليها المسيحيون واليهود بشكل ما، مضيفاً إن العالم الإسلامي اليوم بسبب وجود قوتين في لبنان وفلسطين يشعر بوجود قوة ردع قوية ناشئة من نهج الإسلام والثورة الإسلامية.

وأشار اللواء سليماني إلى إن الجمهورية الإسلامية لا تتخذ إي قرار أو إجراء إلا ضمن مصالح إيران القومية.

وأردف قائد فيلق "القدس" قائلاً إن الجرائم التي ارتكبتها داعش وخساراتها التي تقدر بنصف تريليون دولار بالإضافة لمقتل مئات الآلاغ من الأبرياء وتفجير ثلاث آلاف مسجد ، هي جزء من ظاهرة الوهابية، منوهاً إلى إن النظام الإسلامي هب للدفاع عن الشعبين (العراقي والسوري) قبالة هذه الهجمة البربرية قبل أن يصل الطوفان إلى حدود إيران. /انتهى/.