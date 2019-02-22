سياري: القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بخبرة ومهارة عالية للغاية

وقال الادميرال شمخاني على هامش مناورات الولاية 97 البحرية الكبرى اليوم الجمعة ان التهديدات المحدقة بالبلاد كانت موجودة دوما والشيء المهم هو قدرات القوات المسلحة على المواجهة والردع.

واشار الى ان الوحدات العملانية تقوم بتعزيز قدراتها بشكل مستمر وقال ان العام الايراني الجاري (بدا في 21 مايو/اذار) شهد تنفيذ عدة مناورات وتكشف جميعها قوة وقدرات جيش الجمهورية الاسلامية الردعية

واكد الادميران سياري : نحن لدينا معرفة واشراف كامل على التهديدات الاقليمية ونستعد لمواجهتها .

وافاد بان القوات المسلحة لديها القدرة على مواجهة اي تهديد وقال ان الطاقات البشرية تعد دعامة مهمة في هذا المجال وان قواتنا المسلحة اليوم تتمتع بخبرة ومهارة عالية للغاية.

واشار الى ان جميع الاجهزة والانظمة المشاركة في المناورات هي وطنية الصنع وقال ان اجهزة قواتنا المسلحة لم تعد تعتمد على اسلحة الاخرين لاننا نؤمن بان الاعتماد على الاخرين في توفير السلاح لن يوفر لنا الامن الراسخ ./انتهى/