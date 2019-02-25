عراقجی یلتقي رئیس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"

و تباحث الطرفان في هذا اللقاء الذی حضره السفیر الإیرانی فی العراق 'ایرج مسجدی' و الوفد المرافق لعراقجی تباحثا حول آخر مستجدات العلاقات الثنائیة و السبل الكفیلة بترسیخها.

ونقل خلال اللقاء تحیات قائد الثورة و الرئیس الإیرانی إلي رئیس الوزراء العراقی.

و یشارك عراقجی فی اجتماع اللجنة السیاسیة المشتركة التی تعقد الیوم فی بغداد بهدف دراسة آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.

و وصل عراقجي صباح الیوم الی بغداد علي رأس وفد رفیع المستوي./انتهى/