عراقجی یلتقي رئیس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"

و تباحث الطرفان في هذا اللقاء الذی حضره السفیر الإیرانی فی العراق 'ایرج مسجدی' و الوفد المرافق لعراقجی تباحثا حول آخر مستجدات العلاقات الثنائیة و السبل الكفیلة بترسیخها.
ونقل خلال اللقاء تحیات قائد الثورة و الرئیس الإیرانی إلي رئیس الوزراء العراقی.
و یشارك عراقجی فی اجتماع اللجنة السیاسیة المشتركة التی تعقد الیوم فی بغداد بهدف دراسة آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائیة.
و وصل عراقجي صباح الیوم الی بغداد علي رأس وفد رفیع المستوي./انتهى/
التقى مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة سید عباس عراقجی الیوم الإثنین رئیس الوزراء و القائد العام للقوات المسلحة العراقیة عادل عبد المهدي.
و تباحث الطرفان في هذا اللقاء الذی حضره السفیر الإیرانی فی العراق 'ایرج مسجدی' و الوفد المرافق لعراقجی تباحثا حول آخر مستجدات العلاقات الثنائیة و السبل الكفیلة بترسیخها.
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