100 عنوان حول التاریخ الشفهي للدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر الاعلامي للمؤتمر الوطني الثاني للتاريخ الشفهي للدفاع المقدس عقد صباح اليوم بحضور العميد غلام رضا علاماتي.

وأوضح علاماتي أن المؤتمر سيبدأ في الثالث من شهر اذار في الساعة الثامنة صباحا في صالة قلم في المكتبة الوطنية الإيرانية بالتعاون مع 20 منظمة ومؤسسة من بينها الحرس الثوري والجيش ووزارة الجهاد الزراعي وغيرهم.

وأشار علاماتي أن الدورة الأولى للمؤتمر عقدت في منذ خمس سنوات قبل وحتى الان ليس لدينا فرع جامعي يختص بالتاريخ الشفهي.

ونوه علاماتي إلى أن وصلت للأمانة العامة للمؤتمر 141 مقال وان 121 منها تتعلق بموضوع المؤتمر وتم رفض 20 مقال وسوف يتم عرض 15 مقال في المؤتمر. /انتهى/