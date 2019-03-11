اصدار المجموعة القصصية "قصص الإمام الخميني والأطفال"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير التنفيذي لدار "به نشر " "حسين سعيدي"، اعلن عن اصدار مجموعة قصصية من اربعة مجلدات تحمل عنوان "قصص الإمام الخميني والأطفال"، للكاتب "مجيد ملا محمدي".

وأضاف ان عناوين المجلدات هي "وجهك مثل الورد"، "سأصبح إماماً"، "الجوهرة التي سافرت إلى إيران"، من مدرسة الهنود الحمر".

وتابع تتناول المجلدات الأربعة سيرة حياة واخلاق مؤسس الثورة الإسلامية وتحتوي الكتب على قصص قصيرة وتعاليم وعبر بالاضافة الى قصص اخلاقية من حياة الامام الخميني(رض) وعلاقته مع الاخرين وخاصة الأطفال التي كانت مبنية على المحبة والمودة.

وأشار إلى انه طبعت 1000 نسخة من الكتاب وتباع بسعر 10000 تومان.

الجدير بالذكر أن الكاتب "مجيد ملا محمدي" ولد في مدينة قم وبحوزته 150 كتاب وقصة وشعر في مواضيع الدين واهل البيت "ع" والاخلاق./انتهى/