عبداللهيان: السیاسة الاستراتیجیة الایرانیة تقوم على دعم السلام وإرساء الأمن في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئیس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولیة أشار في تصریح له مساء يوم أمس الثلاثاء خلال لقائه جمعا من دعاة السلام ومعارضي الحروب الامریكیین، اشار امیر عبد اللهیان الى ممارسات الجماعات الارهابیة لاستهداف السلام والامن في المنطقة؛ منوها بدور الجمهوریة الاسلامیة في تسویة الازمات الاقلیمیة سیاسیا ومكافحة الارهاب.

وقال مساعد الشؤون الدولیة لرئیس البرلمان الایراني: ان الجمهوریة الاسلامیة لم تسمح باستحواذ الارهابیین على المنطقة وتهدید السلام والامن الدولیین.

وتطرق امیر عبداللهیان الى سیاسات البیت الابیض وحلفائه الخاطئة في المنطقة؛ مبینا ان استشهاد ومقتل ما یزید عن نصف الملیون من الشعب السوري والأضرار المادیة التي بلغت 400 ملیار دولار في هذا البلد، تشكل فقط جانبا من هذه السیاسات السقیمة للمسؤولین الامریكیین وحلفائهم الغاشمین.

وتابع : ان العالم یعاني الیوم من سیاسات البیت الابیض الخاطئة./انتهى/