وزير الطرق الايراني يعزل المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية عن منصبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" الذي قد توجه الى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران للمشاركة في مؤتمر تطوير ميناء "جابهار" الدولي، قام ضمن قرار مفاجئ بعزل المدير العام للشركة الوطنية الايرانية للمطارات والملاحة الجوية "رحمت اله مه آبادي".

والجدير بالذكر أن رئيس معاونية تطوير الادارة والمصادر لشركة المطارات والملاحة الجوية "سياوش اميرمكري" تبوأ منصب المدير العام لهذه الشركة بعد عزل مه آبادي.

وكان مه آبادي يتقلد منصب المدير العام للشركة المذكورة لمدة 3 اعوام وكان من المقرر أن يشارك يوم الاحد في الاسبوع القادم في مؤتمر صحفي بمشاركة كافة الجهات الاعلامية./انتهى/