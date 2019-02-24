التحاق ثلاث طائرات ايرباص A319 الى اسطول "هما" الجوي التابع لشركة"ايران اير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ثلاث طائرات ايرباص A319 ستدخل اليوم الى مطار مهرآباد بالعاصمة طهران وستلتحق بالاسطول الجوي التابع لشركة ايران اير للخطوط الجوية، حيث سيحضر في المطار وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي".

وستدخل هذه الطائرات المصنوعة بعد عام 2000 والتي تستوعب لـ150 راكبا، مطار مهراباد بعد الاقلاع من مطار هاشمي نجاد بمدينة مشهد، ومن ثم ستقام مراسم انضمامها لاسطول "هما" الجوي.

وكانت الطائرات الثلاث لشركة طيران داخلية وتم تسليمها الى شركة "ايران اير" للخطوط الجوية بعد التوقيع الى مذكرة تفاهم.

والجدير بالذكر أن المديرة العامة لشركة ايران اير "فرزانة شربافي" سبق واعلنت في تصريح امام الصحفيين، عن انضمام 368 كرسي الى اسطول "هما" الجوي.

وكانت لخطوط ايران اير 29 طائرة ومع اضافة الطائرات الثلاث، اصبح هناك لايران اير 32 طائرة ركاب./انتهى/