افتتاح الفرع الثاني من حديقة "برديس" للتكولوجيا في غضون الاشهر القادمة

وأفصح "مهدي عظيميان" مدير معمل "آزادي" للإبداع (الفرع الاول من حديقة "برديس" للعلوم والتكنولوجيا) في مقابلة أجرتها مراسلة وكالة مهر للأنباء، أن ثاني معمل ابداع تحت عنوان "هاي وي" سيفتتح في الاشهر الاولى من العام الايراني المقبل (21 من مارس) كثاني فرع من حديقة "برديس" لعلوم والتكنولوجيا.

وقال عظيميان أن معمل "هاي وي" قد انتهى من مرحلة الانشاء وحاليا يخضع الى عمليات التأهيل،

وبالاشارة الى أن معمل "هاي وي" للإبداع يستوعب لـ500 شخص للعمل فيه، قال مدير المعمل: حاليا تستقر حوالي 10 شركات ناشئة (Startup) في هذا المعمل، لكن صناديق رأس المال الاستثماري (المخاطر) والمسرعات والبنوك لم تستقر بعد، رغم الطلبات التي تلقتها.

وأضاف: نأمل ان يستقر المستثمرون خلال الأشهر القليلة القادمة ونشهد حضور ونشاط الشركات الناشئة والمعرفية الى جانب صناديق الاستثمار والمسرعات في هذا المعمل.

وفيما يتعلق بمجالات العمل في معمل "هاي وي" للإبداع قال عظيميان أن مجالات العمل غير محددة وبإمكان كافة انواع الشركات الناشئة والمعرفية أن تمارس نشاطها فيه.

وأشار الى ان الداعم الاساسي لهذا المعمل هي معاونية العلوم والتكنولوجيا (في المكتب رئاسة الجمهورية) مضيفا: معمل "هاي وي" يقدم الدعم ويمهد الطريق للشركات المعرفية والناشئة عبر فقح مجال للمؤازرة بين بعضها البعض والاستفادة من خبرات المحنّكين والتعامل مع شبكة المستثمرين وصناديق الاستثمار والرأس المال المخاطر.

وأوضح أن مساحة معمل "هاي وي" تبلغ نحو خمسة الاف متر متر مربع ويقع بالقرب من منطقة "نوبنياد" شمال شرقي العاصمة طهران./انتهى/