وزارة الامن الايرانية تقضي على عصابة فساد اقتصادي في الجمارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رجال الامن الايرانيين وبالتعاون مع عدد من الموظفين النزيهين في الجمارك، تمکنت من كشف عصابة كانت تقوم بجرائم الفساد الاقتصادي، حيث القت القبض على اعضاء هذه العصابة من الموظفين والعاملين في الجمارك، كانوا على تعاون مع سماسرة وتجار منتهكي القانون، من ضمنهم احد المدراء العامين في الجمارك.

ومن ضمن الاجراءات غير القانونية لهذه العصابة هي طلب الرشوة مقابل انتهاك القوانين الخاصة بالجمرك وترخيص البضائع والاعلان عن ارقام غير صحيحة فيما يتعلق بقيمة البضائع وعدن تسديد الرسوم الجمركية.

والقت وزارة الامن القبض على عدد من الاشخاص تقمصوا صفة كوادر في وزارة الامن كانوا يقتضون الرشاوي بزعم انهم ينتسبون الى وزارة الامن./انتهى/