ايران تصدر عقاقير التقنية الحيوية محلية الصنع الى 17 بلدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية، أن "مصطفى قانعي" صرح بأن ايران تتمتع بمكانة جيدة في مجال انتاج العقاقير الحيوية ويتم تصدير هذه الادوية محلية الصنع الى17 بلدا في العالم.

وأثنى قانعي بالتطور الذي حققه البلاد بالمجال المذكور قائلا: لم يتصور احد من قبل ان تنضم ايران، التي كانت تستورد الادوية الحيوية في السابق، الى البلدان المصدرة لهذه الادوية وتصدر منتجاتها الى 17 بلدا.

وبالاشارة الى ان انتاج العقاقير الحيوية ادى الى توفير مليار دولار في ذخائر العملة الاجنبية في البلاد سنويا، قال رئيس لجنة تطوير التقنية الحيوية في معاونية العلوم والتكنولوجيا: حاليا تحتل العقاقير الحيوية صدارة قائمة الادوية المستوردة في البلاد وتخطط هذه اللجنة لأن يتم انتاج هذه الكمية المستوردة ايضا داخل البلاد.

ووفقا لوكالة مهر تابع قانعي: عندما يتم الحديث عن إحدى العقارات، ذلك يعني ان المعرفة والتقنية الخاصة بانتاجه قد تهيأت في البلاد، ما يعني ان هناك طاقة بشرية عالمة ويجب الاستفادة منها بشكل جيد./انتهى/