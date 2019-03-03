ايران تتجه نحو انتخابات برلمانية على اساس قوائم حزبية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، تم خلال جلسة مجلس الشوری الإسلامی الموافقة علی قرار مشروع اجراء الانتخابات في المحافظات الدوائر الانتخابیة حیث حصل القرار علی ۱۴۰ رأی موافقا و۸۴ معارضا و۵ امتنعوا عن التصویت من اصل ۲۴۴.

ووفقا لذلك قرر ضم مادة جدیدة تحت اسم المادة ۵ مکررة للقانون وتنص المادة علی ان یتم التقدم للترشح بشکل طوعی وعن طریق القوائم التی تشکل‌ها الاحزاب او المجموعات او التشکیلات القانونیة او بشکل فردی وفقا للبند ۱ من المادة قُرر "ان التصویت لقوائم الانتخابات تتم وفقا للمقررات الموجودة فی هذا القانون"./انتهی /