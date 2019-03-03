برلماني إيراني: التعديلات التي أقرت اليوم مخالفة للدستور وستُرفَض

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن عضو اللجنة القانونية القضائية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد دهقان أشار في تعليق على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات التي أقرت اليوم حول منع ترشح النواب لثلاث دورات برلمانية متتالية، قائلا: إن التعديلات التي أقرت اليوم مخالفة للدستور وسترفض، فالدستور حصر الترشح لرئاسة الجمهورية بدورتين، لكنه لم يضع أيّة قيود فيما يخص الترشح لنواب المجلس.

وأردف دهقان: إن فرض قانون ينص على منع الترشح لثلاث دورات متتالية يحتاج إلى تغيير في الدستور ولا يمكن تنفيذه وفق ما أصدره اليوم من قوانين جديدة. /انتهى/