  1. السياسة
٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة مشروع بشأن الإنتخابات

بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى لمناقشة مشروع بشأن الإنتخابات

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي برئاسة "علي لاريجاني"، لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن مجلس الشوری الإسلامی بدأ جلسته العلنیة الیوم برئاسة "علی لاریجانی"، وحضور ۱۹۴ عضوا من اعضا المجلس.

کما سیناقش المجلس خلال جلسته المحاور التالیة:

تقریر لجنة التخطیط والمیزانیة بصفة عاجلة.

وتقریر لجنة الشؤون الداخلیة والمجالس حول تعدیل مواد من قانون انتخابات مجلس الشوری الاسلامی بصفة عاجلة.

ومناقشة تقریر اللجنة الاجتماعیة حول خطة استفسار المادة ۸۸ من البرنامج السادس للتنمیة.

وتقریر لجنة الزراعة حول عدم تطبیق قانون ضمانة شراء محصولات زراعیة.

ومناقشة تقریر اللجنة الخاصة لدعم الانتاج الوطنی بصفة عاجلة./انتهی /

رمز الخبر 1892764

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