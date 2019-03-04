إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال فعاليات الارباك الليلي شمال القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع، فيما نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتشمل فعاليات "الإرباك الليلي" إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغانٍ ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.

ويتوافد المواطنين في كل يوم نحو الخط الفاصل شرق قطاع غزة، ويمارسون فعاليات الإرباك الليلي بشكل سلمي، لكنهم يتعرضون للقمع الإسرائيلي بأبشع الأساليب الوحشية والتي ترفضها كافة المواثيق والقوانين الدولية. /انتهى/.