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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٤:١٦ م

الفلسطينيون في بلدتي بيتا وقصرة يواصلون فعاليّات الإرباك الليلي

الفلسطينيون في بلدتي بيتا وقصرة يواصلون فعاليّات الإرباك الليلي

يواصل الفلسطينيون في بلدتي بيتا وقصرة جنوب مدينة نابلس فعاليات الإرباك الليلي، ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي بلدة قصرة تمكن الشبان من إشعال النيران في محيط مستوطنة "مجدوليم" وعلى مدخلها، وفي بلدة بيتا يواصل حراس الجبل والناشطون فعاليات الإرباك الليلي بأشكالها كافة.

هذا وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز والقنابل الصوتيّة صوب الشبان المرابطين والموجودين بالقرب من جبل صبيح.

كما اقتحم المستوطنون حي بطن الهوى في سلوان واستفزوا الأهالي وسط حماية شرطة الاحتلال.

ومنذ أيام، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غربيّ سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان حينها إن المساحات المستهدَفة تُقدَّر بآلاف الدونمات، بينما دعت بلدية ديراستيا المواطنين إلى تجهيز الأوراق الثبوتية للاعتراض على القرار في المحاكم الإسرائيلية.

المصدر: المیادین

رمز الخبر 1915919
https://ar.mehrnews.com/news/1915919/

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