استعدادات بغزة لإطلاق جمعة "أطفالنا الشهداء" والاحتلال يتوعد

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، جمعة "أطفالنا الشهداء"، الذين قتلوا على يد قناصة الاحتلال خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة.

وقالت في بيان لها، إن فعاليات اليوم هي وفاء لبراءة الأطفال التي يستهدفها العدو، وعهدا لهم على الاستمرار بالنضال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال".



وأوضحت الهيئة، أن "الإجراءات الصهيونية كافة على الأرض، هي محاولات حثيثة وخبيثة لتمهيد الأجواء لتنفيذ صفقة القرن وضرب الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية"، مؤكدة أن "استمرار التصعيد الإسرائيلي وتركيزه على قتل الأطفال وترويج الأكاذيب، هدفها إنهاء مسيرات العودة التي عجز عن وقفها".



ودعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المختلفة في جمعة أطفالنا، التي ستنطلق بعد عصر اليوم في مخيمات العودة الخمس المنتشرة بالقرب من الخط العازل شرقي قطاع غزة، وتشمل العديد من الأنشطة المختلفة منها؛ إطلاق مجموعة من البالونات التي تحمل صور الأطفال الشهداء ومسيرة النعوش الرمزية الخاصة بالأطفال الشهداء.