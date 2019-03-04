أول فيلم إيراني باللغة العربية سيرى النور قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن فيلم سامي الإيراني باللغة العربية هو أول فيلم في تاريخ السينما الإيراني الذي يتجاوز عمرها قرن من الزمان الذي يظهر باللغة العربية وقد استغرق الفيلم عاما كاملا وهو الآن جاهز لكي يرى النور وتستقبل شاشات السينما الايرانية.

وأخرج الفيلم على يد حبيب باوي ساجد فيما أعده محبوبة هنريان. ويعتبر المخرج الإيراني " حبيب باوي ساجد" صاحب أعمال فنية بلغت أكثر من عشرين وثائقيا وفيلما قصيرا.

يحكي الفيلم قصة عاشق يرفض قبول حقيقة فقدان حبيبته طول عشرين عاما.

هذا الفيلم الجديد يجسد ذكريات ايران في الجنوب ويرسم صورا حية من الأجواء البكر من حياة الناس في محافظة خوزستان.











