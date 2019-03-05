تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة "دافوس" العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مراسم تخريج الدفعة الـ28 والدفعة الرابعة للدكتوراه المهنية للعمليات المشتركة والمركبة لجامعة "دافوس" العسكرية بحضور رئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة اللواء محمد باقري.

وحضر هذه المرسم كل من القائد العالم للجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي"، ورئیس کلیة القیادة والأرکان التابعة للجيش الإيراني العمید حسین ولي وند ونائب قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي العميد علي رضا الهام و نائب قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العمید الطیار حمید واحدي. /انتهى/