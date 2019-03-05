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٥ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٠٩

صخرة كبيرة بعرض 43 مترًا تمر بالقرب من الأرض

صخرة كبيرة بعرض 43 مترًا تمر بالقرب من الأرض

مرت صخرة فضائية بعرض 43 مترا على مسافة441 الف كيلومتر من الأرض أمس الاثنين.

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع سبيس بمرور كويكب بعرض 43 مترا بالقرب من الارض.

يذكر ان هذه الصخرة الفضائية الطائرة،  معروفة باسم "EG 2015" اتجهت بسرعة على مقربة من كوكب الأرض، على مسافة قمرية 1.1 من الكوكب دون ان تعرضه لأي خطر./انتهى/

رمز الخبر 1892852

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