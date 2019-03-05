صخرة كبيرة بعرض 43 مترًا تمر بالقرب من الأرض

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع سبيس بمرور كويكب بعرض 43 مترا بالقرب من الارض.

يذكر ان هذه الصخرة الفضائية الطائرة، معروفة باسم "EG 2015" اتجهت بسرعة على مقربة من كوكب الأرض، على مسافة قمرية 1.1 من الكوكب دون ان تعرضه لأي خطر./انتهى/