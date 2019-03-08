ظريف يبحث مع نظيرته الهندية آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وبحث ظريف خلال الاتصال الهاتفي مع نظيرته الهندية سواراج حول اخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.
وشدد ظريف خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة تسوية الخلافات في المنطقة سلما وعبر الحوار./انتهى/
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيرته الهندية سوشما سواراج،ضرورة تسوية الخلافات في المنطقة سلميا وعبر الحوار.
وبحث ظريف خلال الاتصال الهاتفي مع نظيرته الهندية سواراج حول اخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.
وشدد ظريف خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة تسوية الخلافات في المنطقة سلما وعبر الحوار./انتهى/
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