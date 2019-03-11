أثيوبيا والصين تعلقان استخدام طائرات بوينغ MAX 737

وقالت الشركة ”على الرغم من أننا لا نعرف بعد سبب تحطم الطائرة فقد قررنا عدم طيران هذا الأسطول بالذات كإجراء وقائي إضافي من أجل السلامة“.

وأمرت الصين يوم الاثنين كل شركاتها للطيران تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) بعد حادث الطائرة الإثيوبية.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول تحطمت طائرة من طراز 737 ماكس لشركة ليون أير الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.