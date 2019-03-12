آية الله جنتي: خطة الأعداء خطة باطلة تسعى لخلق شرخ بين الشعب والنظام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة وصف خطة أعداء ايران بالخطة الباطلة التي ينبغي التصدي لها بكل حنكة وذكاء، قائلا في هذا الخصوص " أعداء الثورة يحاولون كثيرا أن يخلقوا أزمات لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وأن يعملوا صعوبات ومشاق أمام الشعب الايراني من أجل أن يحدث شرخ بين الشعب والنظام."

وطالب جنتي الرئيس الإيراني بتقديم خطته لمواجهة الحرب الاقتصادية قائلا " لقد طلب قائد الثورة من شخص الرئيس الجمهورية باعتباره قائدا للحرب الاقتصادية أن يقدم خطته لحل المشاكل التي تواجهها البلاد".

وعلى صعيد آخر اعتبر آية الله جنتي الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران هي زيارة ذات رسالة هامة وأظهرت للعالم أن إيران هي أكبر صديق لسوريا.

وتابع رئيس مجلس خبراء القيادة " حاول العالم بأسره أن تسقط سوريا لكن إيران وقفت بجانب الشعب السوري وجعلتهم ينتصرون في قضيتهم"، موضحا أن هذه الأمور حدثت كلها بفضل قائد الثورة لهذا يحاول بعض الأعداء أن يستهدفوا مكانة ولي الفقيه ويضعفونها إلا أن هذا عمل باطل./انتهى/