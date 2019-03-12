وزير الصحة الايراني: يؤكد ضمان تأمين المعدات الطبية والادوية

وقال سعید نمکي، في تصريح للصحفيين في بوشهر/جنوب ايران/ اليوم الثلاثاء: إن خطة جيدة قد وضعت لتقديم الخدمات خلال العطلة الربيعية حيث تستمر لغاية 9 نيسان/ ابريل على مدى شهر.

وفي سياق آخر اشار الى ان مشروع تطوير النظام الصحي في البلاد، موضحاً: إن هذا النظام يستمر العمل به خلال العام المقبل (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).

ولفت الى ان هناك تركيزا على خفض مدفوعات الناس ودعم المصابين بالأمراض المستعصية.

ونوه الى نشاط 3 آلاف فرقة عمل تنشط في مختلف المجالات الصحية والعلاجية في البلاد، فضلا عن تسيير دوريات في مجالات الصحة والبيئة تتولى مهمة الرقابة على إعداد وتوزيع المواد الغذائية.

واكد جاهزية مقرات الاسعاف الجوية والبرية في مختلف طرق البلاد لتقديم الخدمات للمحتاجين في اقصر فترة ممكنة.

وأكد أنه رغم مخططات الاعداء والحظر والضغوط إلا أنه ليس هناك مايثير القلق في مجالات تأمين الدواء والمعدات الطبية في البلاد خلال العام المقبل (الايراني).