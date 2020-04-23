ندعو منظمة الصحة العالمية لكسر الحظر الظالم

وقال وزير الصحة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "سعيد نمكي" حول القضايا المطروحة خلال الاجتماع الذي عقد الاربعاء مع امين عام منظمة الصحة العالمية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس)، ان من الفخر لنا ولزملائنا اننا تمكنا في فترة الحظر الظالم من تحقيق انجاز كبير للبلاد وان نُطرح على الصعيد العالمي كدولة ناجحة.

واشار الى الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس مع امين عام منظمة العالمية تدروس ووزراء الصحة للدول الاعضاء في المنظمة لمنطقة شرق المتوسط وقال، لقد قدمنا خلال الاجتماع تقريرا حول اوضاع البلاد بشان فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

واضاف، لقد قلنا في التقرير انه وبعد 18 يوما من الاجتماع السابق لغاية الان، تمكنا برعاية الباري تعالى وجهود زملائنا وجميع الاجهزة التي ساعدتنا، من خفض العدد اليومي للاصابات بنسبة 53 بالمائة والوفيات بنسبة 30 بالمائة.

واوضح بان امين عام منظمة الصحة العالمية وجه الشكر والتقدير الخاص للجمهورية الاسلامية الايرانية لقيامها بتنفيذ مشروع الفحص المبدئي لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا لاكثر من 70 مليون شخص في البلاد نظرا لدوره الكبير جدا في خفض عدد المصابين والمتوفين وكسر حلقة انتقال الفيروس.

واشار الى انه سيتم اليوم الخميس عقد اجتماع اكبر عبر الاجواء الافتراضية بمشاركة وزراء الصحة لجميع دول العالم مع منظمة الصحة العالمية في جنيف وقال، انه من كل منطقة من المناطق الست لمنظمة الصحة العالمية ستقوم دولة ناجحة بعرض اجراءاتها، وتم اختيار الجمهورية الاسلامية الايرانية من منطقة شرق المتوسط حيث ساقدم تقريرا عن نجاحات ايران في مكافحة كورونا لسائر الدول.

يذكر ان احدث الاحصائيات تشير الى اصابة 85 الفا و 996 شخصا بفيروس كورونا في البلاد لغاية يوم الاربعاء فيما بلغ عدد المتعافين 63 الفا و 113 شخصا والمتوفين 5391 شخصا. /انتهى/