اللواء رشيد: لن نكون بادئين في أي حرب ضد أي دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي للدفاع الجوي اللواء "غلام علي رشيد" أشار في حديث له اليوم الأربعاء أمام عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة في مناروات "إلى بيت المقدس" للقوة الجوفضائية الجارية في المنطقة العامة في هرمزكان (جنوب)، إلى أن الشعب الإيراني العظيم أقام واحتفل بالذكرى الأربعين من انتصار الثورة الإسلامية بسؤدد وعظمة كبيرتين.

وقال اللواء رشيد، اننا وفي الوقت الذي لن نبادر ابدا للتهديد والحرب مع اي دولة لكننا سنجعل من يهددون بمواجهة الشعب الايراني الابي يندمون على فعلتهم.

واضاف، انه بناء على ذلك فاننا وفي الوقت الذي لا نرحب باي حرب لكننا مستعدون تماما للرد على اي عدوان على بلادنا، وما نامله الا يضطرنا المعتدون لنجعلهم يدركون هذه القضية عمليا وعبر تكبيدهم اثمانا باهظة./انتهى/