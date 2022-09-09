إيران في مصاف الدول الثلاث الأولى عالمياً في مجال الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريحٍ على هامش زيارة معرض معدات القوات البرية للجيش، قال اللواء رشيد: إن رؤية كم هائل من الإنجازات والتقنيات الدفاعية للقوات البرية إلى جانب القدرات الأخرى والاستعدادات القتالية لهذه القوة هو حقًا مدعاة للفخر والاعتزاز.

وأضاف المسؤول الإيراني: ان النقطة المهمة التي تعتبر قيّمة للغاية هي العملية والمدة الزمنية المحدودة منذ لحظة تلقي الأمر إلى تصنيع هذه المنتجات. وهذا الأمر المهم يدل على تسارع وقفزة وسرعة القوات البرية للجيش في الحصول على تقنيات متطورة ودمجها مع المعدات اللازمة للتعامل مع التهديدات المستقبلية.

ولفت قائد مقر خاتم الأنبياء "ص" إلى أن هذه الإنجازات القيمة والفعالة في مجال القتال البري قد تحققت في أصعب ظروف العقوبات وذروة ضغوط العدو ، وقال: يمكننا القول بجرأة أن القوات البرية الإيرانية هي قوة قوية ومجهزة تجهيزا جيدا ومنظمة ومتماسكة وجاهزة وأقوى وقادرة على قمع أي معتد.

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