اللواء رشيد: الكيان الصهيوني ياتي في المقدمة من حيث تهديد أمن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي اللواء غلامعلي رشيد في تجمع قادة القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مناورات البرية للجيش في اشارة إلى التصريحات الرسمية للمسؤولين الإجراميين في الكيان الصهيوني وتحمل المسؤولية عن التهديد بعمل عسكري ضد المنشآت النووية والمصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية: ان الكيان الصهيوني ياتي في المقدمة من حيث تهديد الامن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع اللواء رشيد: من وجهة نظر هذا المقر، فإن أي أعمال تهديد من قبل الكيان الصهيوني المغتصب ضد مصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمها بناءً على معلومات وتنسيق ودعم الولايات المتحدة، وفي هذه الظروف سترد القوات المسلحة بحسم.

وأضاف اللواء رشيد إن جميع العناصر والحركات المرتزقة والحكومات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدفع ثمن إجراءاتها.

وقال اللواء رشيد في إشارة إلى إجراء مناورات القوة البرية: إن قادة القوات البرية للجيش، مع نخب استخباراتية وبجهد، يراقبون تحركات العدو بشكل كامل وايضا لديهم استعداد قتالي عالي جدًا للرد على الاعداء.

وأوضح: أن مناورات اقتدار للقوة البرية للجيش تم التخطيط لها وتنفيذها وفقا للحروب المستقبلية والتهديدات المتوقعة.

/انتهى/