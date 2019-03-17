مجلس الشورى الإسلامي يدين الحادث الإرهابي في نيوزلندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي أدان في بيان له صدر خلال اجتماعه صباح اليوم الأربعاء الاعتداء الإرهابي على المصلين المسلمين في نيوزلندا، وجاء في البيان:

"إن الاعتداء الإرهابي الوحشي في نيوزلندا وارتكاب مجزرة وحشية بعدد من المسلمين خلال صلاة الجمعة يهز قلب المجتمع الانساني الحر في كل العالم.

لقد أثبتت هذه الجريمة إن الإسلام بحد ذاته هو خطئية لا تغتفر بالنسبة للإرهابيين الذين تغذيهم قوى الاستكبار العالمية.

في حين تستخدم قوى الاستكبار العالمية حقوق الانسان وحق الحياة فقط من أجل مصالحها، لذا نرااها تقف من هذه الجريمة موقف ازدوجياً.

نحن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران ندين هذه الجريمة الإرهابية وندعو الجهاز الدبلوماسي في إيران لتتواصل مع مجالس المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والإسلامية لمتابعة هذه الجريمة بجدية والتصدي لمن يسيء للإسلام والمسلمين في العالم ومكافحة كل أشكال الإرهاب" . /انتهى/.