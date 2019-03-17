لاريجاني: تطوير التعاون المصرفي بين طهران وأستانة يسهل العلاقات التجارية

ولدى استقباله سفير كازاخستان لدى طهران، اسخت ارازبار، أشار علي لاريجاني الى العلاقات الوثيقة بين البلدين، وقال: لقد تم ابرام اتفاقات بين البلدين والتي تساهم في حركة تصدير واستيراد السلع بين ايران وكازاخستان، ولكن يجب تسهيل مسار هذا التواصل.

وأشار لاريجاني الى الاتفاقات الاخيرة بين رئيسي البلدين، وقال: بإمكان التجار الايرانيين ان يكون لديهم نشاط جيد في كازاخستان.

من جانبه، أكد سفير كازاخستان لدى طهران، اهمية تنمية العلاقات الثنائية، وأعرب عن امله بأن يتمكن خلال فترة أداء مهامه في طهران، ان يتحرك في اطار تنمية العلاقات بين البلدين، من خلال اللقاءات والمحادثات مع المسؤولين الايرانيين.

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ضرورة زيادة مستوى التعاون التجاري بين ايران وكازاخستان، مؤكدا اهمية تنمية قطاع السياحة، وقال: يجب توفير الارضيات اللازمة لتطوير قطاع السياحة بين ايران وكازاخستان بما في ذلك الدعاية السياحية والتسهيلات، معربا عن امله بأن تؤدي الاتفاقات بين البلدين الى توفير الارضية لتطوير التجارة فيما بينهما.