روحاني: العلاقات الايرانية - الروسية آخذة بالنمو خلافا لرغبة اميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال استقباله رئيس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اهمية دور البرلمانات في تنمية العلاقات بين الدول وترسيخها، قائلا ان الاتفاقات بين ايران وروسيا يتم تنفيذها خطوة بخطوة، وإن برلماني البلدين قادران على تطوير هذه العلاقات.

واشار روحاني الى تولي وزير الطاقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية رضا اردكانيان رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، موضحا بانه نشط للغاية، ويستطيع تنفيذ الاتفاقات التي لم يتم انجازها حتى الآن خلال اجتماعاته الرسمية مع نظرائه الروس.