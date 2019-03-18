الأناضول: أنقرة تعلن عن عملية مشتركة مع طهران ضد "العمال الكردستاني"

ونقلت وكالة الأناضول عن صويلو قوله: "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة".

يأتي هذا بعد تصريحات أدلى بها صويلو في وقت سابق من هذا الشهر، عبر فيها عن أمل تركيا في إطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد مقاتلي العمال الكردستاني، مضيفا أن "شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه الدولة التركية منذ فترة طويلة، ونحاول معا التقدم في هذه القضية وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا".

ينفذ الجيش التركي بانتظام غارات جوية ضد مقاتلي العمال الكردستاني في شمال العراق، كما ينفذ عمليات داخل الأراضي التركية لاعتقال أعضاء التنظيم الذي يصنف مجموعة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات