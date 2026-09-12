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١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٤ ص

بقائي: يجب توثيق الجريمة الأمريكية في لامرد سعياً لتحقيق العدالة

بقائي: يجب توثيق الجريمة الأمريكية في لامرد سعياً لتحقيق العدالة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة توثيق الهجوم الارهابی الامریکی على مدينة لامرد، مبینا ان"هذه الجريمة يجب أن تُسجَّل في التاريخ لتمهيد الطريق أمام صون الحقوق والمطالبة بالعدالة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح بقائي في تصريحات خلال زيارته لمدينة "لامرد" أن زيارته تهدف إلى تقديم الشكر والتقدير لأهالي المدينة، والالتقاء بعائلات الشهداء، بالإضافة إلى زيارة الجرحى والمضحين الذين أظهروا صموداً استثنائياً رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وكانت مدينة لمرد قد تعرضت لهجوم صاروخي من قبل القوات الأمريكية والصهيونية في 28 فبراير الماضي مما أسفر عن استشهاد 21 مواطناً، من بينهم أطفال وشباب.

ويتضمن برنامج زيارة المتحدث باسم الخارجية والوفد المرافق له، والتي تستغرق يوماً واحداً، جولة ميدانية في الأحياء السكنية والمرافق الرياضية التي طالها الهجوم، وزيارة مقبرة الشهداء المركزية لإحياء ذكراهم.

كما تشمل الزيارة عقد لقاءات مع عائلات الشهداء والجرحى والمضحين وإقامة مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام المحلية والدولية في موقع الهجوم، واختتام البرنامج بإلقاء كلمة خلال مراسم العزاء المسائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1973756
جواد ماستری فراهانی

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